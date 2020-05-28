Сегодня, 28 мая, православные и греко-католики отмечают один из главных христианских праздников - Вознесение Господне. Отмечается этот праздник на сороковой день после Пасхи.

Об этом рассказывают #Буквы.

Вознесение Спасителя произошло почти две тысячи лет назад на Елеонской горе, недалеко от Иерусалима. Свидетелями вознесения Христа были апостолы и Богородица, о чем говорится в Евангелии от Луки и в книге Деяний святых апостолов.

“Праздник Вознесения содержит в себе глубокий духовный смысл. Сорок дней после воскресения наш Спаситель продолжал учить своих учеников-апостолов понимать Священное Писание, рассказывал им о Царстве Божьем, готовя их к принятию Святого Духа. После завершения своего земного подвига, Иисус Христос вознесся на небо, “воссел одесную Бога”. Поэтому праздник Вознесения Господня – праздник, когда Сын Божий в своем божественном лице ввел человека в единство с Творцом, чтобы восстановить и утвердить неразрывную связь человека с Богом, что была потеряна через грехопадение человека”, – говорится в сообщении пресс-службы Православной церкви Украины.

У римо-католиков Вознесение припадает на 21 мая.

В христианстве 40 дней – не случайное число. В Святом Писании много событий связано с цифрой 40.

Например, младенцев для представления в Храм Господа по закону Моисееву родители приносили на 40-й день. Сорок дней и сорок ночей Бог лил на землю дождь во время всемирного потопа. Сорок лет сыновья Израиля блуждали пока пришли в землю обетованную.

Сорок дней и сорок ночей Моисей находился на горе, когда написал заповеди Господни.

Что можно делать в этот праздник?

Важно почтить память предков и помолиться;

Желательно находиться в кругу семьи;

Также важно прийти в церковь на службу;

Перед днем Вознесения нужно привести в порядок дом;

Надо помогать всем, кто об этом просит;

Очень важно настроиться на хорошие мысли;

Разрешается дарить близким небольшие подарки.

Чего категорически нельзя делать?

Шить, стирать, заниматься огородом, уборкой и прочей домашней работой;

Выносить мусор;

Нельзя ничего резать;

Не разрешается заниматься стрижкой волос;

Запрещено ругаться и находиться в плохом настроении;

Нельзя просить Бога о богатстве и деньгах;

Нельзя отказывать никому в помощи.

Стоит отметить, что Вознесение Господне – переходящий праздник. Его празднование зависит от дня празднования Пасхи, Воскресения.