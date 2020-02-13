День презерватива появился сравнительно недавно – в 2007 году.
Как посчитали авторы идеи, накануне Дня Святого Валентина, отмечаемого 14 февраля, такой день служит напоминанием о необходимости пользоваться контрацепцией и соблюдать культуру безопасного секса.
Считается, что в День святого Валентина в мире каждую секунду используется по 87 презервативов.
Первое историческое упоминание презерватива датировано 1564-м годом, когда в Италии врач предложил надевать на мужской половой орган мешочек, пропитанный химикатами.
До XX века презервативами пользовались в основном только высшие классы общества.
Развенчанные мифы о презервативах
Существующие до сих пор стереотипы и мифы о презервативах развеяла на своей странице в Facebook экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун.
- Презервативы на самом деле имеют срок годности. Дешевые – 2-3 года, дорогие – от 3 до 5 лет.
- Использование двух презервативов только уменьшает эффективность.
- Презервативы не часто рвутся. Только если закончился срок пригодности, повреждена целостность, либо при неправильном использовании.
- Презерватив следует использовать не только при вагинальном сексе и с новыми партнерами. Контрацептив защищает не только от нежелательной беременности, но и от венерических инфекций, которые могут передаваться в том числе через кожу и слюну. В частности, гепатит, сифилис, хламидиоз, гонорея и герпес часто передаются во время орального секса.
Как правильно пользоваться презервативом
- При покупке убедиться, что коробка не повреждена. Не носить презервативы в задних карманах, в кошелке или сумке без коробки.
- Не открывать упаковку ногтями, зубами или ножницами.
- Не использовать презерватив дважды.
- Хранить в прохладном сухом месте, пряча от прямых солнечных лучей.
Как выбирать презервативы
- Покупать следует в аптеках, проверяя срок годности.
- Подбирать правильный размер, измерив диаметр и длину мужского полового члена в состоянии эрекции.
- Обращать внимание на назначение презерватива (не все служат для защиты от инфекций и беременности, некоторые изготовлены с целью стимуляции или для развлечений).
Также экс-министр призывает не бояться отказывать в половом акте, если партнер не хочет пользоваться контрацепцией.
- Один из крупнейших магазинов Киева – универмаг ЦУМ на Крещатике уже подготовился к празднованию Дня Святого Валентина, сменив вывеску.