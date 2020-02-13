13 февраля в мире отмечают День презерватива. "Буквы" собрали по данному поводу интересные факты, стереотипы, мифы и правила.

День презерватива появился сравнительно недавно – в 2007 году.

Как посчитали авторы идеи, накануне Дня Святого Валентина, отмечаемого 14 февраля, такой день служит напоминанием о необходимости пользоваться контрацепцией и соблюдать культуру безопасного секса.

Считается, что в День святого Валентина в мире каждую секунду используется по 87 презервативов.

Первое историческое упоминание презерватива датировано 1564-м годом, когда в Италии врач предложил надевать на мужской половой орган мешочек, пропитанный химикатами.

До XX века презервативами пользовались в основном только высшие классы общества.

Развенчанные мифы о презервативах

Существующие до сих пор стереотипы и мифы о презервативах развеяла на своей странице в Facebook экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун.

Презервативы на самом деле имеют срок годности. Дешевые – 2-3 года, дорогие – от 3 до 5 лет.

Дешевые – 2-3 года, дорогие – от 3 до 5 лет. Использование двух презервативов только уменьшает эффективность.



Презервативы не часто рвутся. Только если закончился срок пригодности, повреждена целостность, либо при неправильном использовании.

Только если закончился срок пригодности, повреждена целостность, либо при неправильном использовании. Презерватив следует использовать не только при вагинальном сексе и с новыми партнерами. Контрацептив защищает не только от нежелательной беременности, но и от венерических инфекций, которые могут передаваться в том числе через кожу и слюну. В частности, гепатит, сифилис, хламидиоз, гонорея и герпес часто передаются во время орального секса.

Как правильно пользоваться презервативом

При покупке убедиться, что коробка не повреждена. Не носить презервативы в задних карманах, в кошелке или сумке без коробки.

Не открывать упаковку ногтями, зубами или ножницами.

Не использовать презерватив дважды.

Хранить в прохладном сухом месте, пряча от прямых солнечных лучей.

Как выбирать презервативы

Покупать следует в аптеках, проверяя срок годности.

Подбирать правильный размер, измерив диаметр и длину мужского полового члена в состоянии эрекции.

Обращать внимание на назначение презерватива (не все служат для защиты от инфекций и беременности, некоторые изготовлены с целью стимуляции или для развлечений).

Также экс-министр призывает не бояться отказывать в половом акте, если партнер не хочет пользоваться контрацепцией.