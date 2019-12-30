С начала понедельника, 30 декабря 2019 года, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела был ранен один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным штаба, сегодня снайперы российско-оккупационных сил 2 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, несмотря на договоренности относительно всестороннего прекращения огня. Так, под огонь боевиков попали украинские позиции в районе Новомихайловки и Песков.

“Сегодня, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – рассказали в ведомстве.