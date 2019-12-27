За прошедшие сутки, 26 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

9 обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

рядом с Невельским – из стрелкового оружия;

два раза неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета;

у населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия;

рядом с Авдеевкой – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

два раза вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Водяное – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку с Лебединским – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

8 обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

рядом с Южным – из ручного противотанкового гранатомета;

в районе населенного пункта Новгородское – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Крымского – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Троицкого – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

у Старого Айдара – из стрелкового оружия;

рядом с Травневым – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Шумы – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Орехового – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

“Вчера, 26 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – сообщили в пресс-центре.

Также стало известно, что с начала этих суток, 27 декабря, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Гладосово.

Потерь с нашей стороны нет.