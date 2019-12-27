Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
9 обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
- рядом с Невельским – из стрелкового оружия;
- два раза неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета;
- у населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия;
- рядом с Авдеевкой – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- два раза вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Водяное – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- неподалеку с Лебединским – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
8 обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
- рядом с Южным – из ручного противотанкового гранатомета;
- в районе населенного пункта Новгородское – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- неподалеку Крымского – из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Троицкого – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- у Старого Айдара – из стрелкового оружия;
- рядом с Травневым – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Шумы – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- неподалеку Орехового – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
“Вчера, 26 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – сообщили в пресс-центре.
Также стало известно, что с начала этих суток, 27 декабря, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Гладосово.
Потерь с нашей стороны нет.
- В день Рождества, 25 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.