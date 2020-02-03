Об этом в Facebook сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Он также напомнил, что сегодня у Епифания день рождения.

“Сегодня Митрополит Епифаний празднует 41-летие и годовщину интронизации! Ваше Святейшество! Вы взяли на себя высокую миссию предстоятеля Украинской православной церкви и достойно несете слово Божие украинцам всего мира! Для православной общины вы уже стали духовным лидером, который ведет свой народ по пути добра, любви, веры и милосердия… Пусть Господь благословит все ваши добрые дела!” – отметил Петр Порошенко.

3 февраля 2019 года, в Софии Киевской, во время божественной литургии прошла церемония интронизации главы Православной церкви Украины Епифания. Церемония интронизации завершила все процедуры, которые утверждали автокефалию ПЦУ.

Саму церемонию интронизации провели представитель Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил, бывший предстоятель УАПЦ митрополит Макарий и митрополит Винницкий Симеон.