#Буквы рассказывают историю праздника.

Больше всех этот праздник ждут дети, ведь в ночь с 18 на 19 декабря св. Николай приносит им подарки и кладет под подушки. Согласно поверию, подарки получают послушные дети, а кто не слушался родителей – под подушкой найдет лозину.

В мире святой Николай известен под разными именами: Миклаш, Йоулупукки, Сейнт Николаус, Сантаклос, Фадер Крисмас, Пер Ноэль, Синтер Клаас.

Святой Николай – епископ Миры в Ликии (провинция на юге нынешней Турции), также известный как Николай Чудотворец за многочисленные чудеса, совершенные при его посредничестве. Родился Николай в Малой Азии в городе Патаре в конце III века в семье богатых и верующих христиан. Николая крестили сразу после рождения, чего практически не делали в те времена. Николай всегда был очень верующим, сочувствием к обездоленным и беднякам. Будучи юношей, Николай переселяется в город Мира (столицу римской провинции Ликии), где епископ посвящает его в священники.

После смерти родителей Николай получает большое наследство, которое постепенно раздает бедным. Свою жизнь он посвятил милосердию.

Считается, что Николай участвовал в Первом Вселенском Соборе в Никее (нынешний турецкий город Изник) в 325 году.

Умер святой Николай 6 декабря 345 года.

В девятом правиле Устава киевского митрополита Георгия (1072 г.) упоминается, что в день памяти св. Николая происходили причастия. В Украине есть много храмов, возведенных в честь св. Николая.

В украинской традиции на праздник святого Николая варили пиво, пекли печенье, звали гостей. Обязательно накануне и в сам праздник люди посещали службу в церкви.

Как подчеркнул #Буквам Григорий Рогацкий, священник УГКЦ, Бог в этот день действует через людей: “Станем Его посланцами “здесь и сейчас”! Творим добро! А надежда, наша улыбка и добрые дела помогут нести любовь милосердия людям”.