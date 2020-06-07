Сегодня, 7 июня, православные и греко-католики отмечают Троицу - праздник, который посвящен сошествию Святого Духа на апостолов и Деву Марию. Это событие обозначило триединство Бога.

#Буквы рассказывают историю, обряды и запреты христианского праздника.

Троица празднуется всегда в воскресенье, на пятидесятый день после Пасхи, поэтому у нее есть и другое название – Пятидесятница. Пятидесятницу стали широко отмечать с IV века.

Первыми стали праздновать Троицу – апостолы – ученики Иисуса Христа.

Традиции празднования в Украине

Неделю перед Троицей называют “зеленой”. Свои дома принято украшать зелеными ветвями липы, березы, тополя.

Также дом украшают душистыми травами — чабрецом, полынем, мятой, любистком, аиром и др.

Накануне Троицы и рано утром хозяйки готовят блюда на праздничный стол: холодец из петуха, борщ и пироги с соленым творогом и зеленью, вареники с ягодами, сдобные булки, узвар. Выпечки старались печь больше, чтобы угостить бедных.

После службы традиционно освящали колодцы.

Запреты на Троицу

На Троицу нельзя купаться – русалки могут утопить.

Нельзя тяжело работать на Троицу.

В понедельник после Троицы — в Духов день — наши предки почитали землю как именинницу, поэтому “тревожить” ее, например, работать в поле, не разрешалось.

Нельзя думать о плохом.

Не рекомендуется на Троицу ходить на кладбище, поскольку для этого есть специальный день накануне праздника – Троицкая родительская суббота.

Что можно делать

В этот день обязательно следует посетить церковную службу.

На Троицу можно свататься. Считалось, если посвататься на Троицу и жениться на Покров (14 октября), то семейная жизнь будет долгой и счастливой.

В связи с Троицей украинцы будут отдыхать еще один дополнительный день – в понедельник, 8 июня.