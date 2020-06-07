#Буквы рассказывают историю, обряды и запреты христианского праздника.
Троица празднуется всегда в воскресенье, на пятидесятый день после Пасхи, поэтому у нее есть и другое название – Пятидесятница. Пятидесятницу стали широко отмечать с IV века.
Первыми стали праздновать Троицу – апостолы – ученики Иисуса Христа.
Традиции празднования в Украине
Неделю перед Троицей называют “зеленой”. Свои дома принято украшать зелеными ветвями липы, березы, тополя.
Также дом украшают душистыми травами — чабрецом, полынем, мятой, любистком, аиром и др.
Накануне Троицы и рано утром хозяйки готовят блюда на праздничный стол: холодец из петуха, борщ и пироги с соленым творогом и зеленью, вареники с ягодами, сдобные булки, узвар. Выпечки старались печь больше, чтобы угостить бедных.
После службы традиционно освящали колодцы.
Запреты на Троицу
На Троицу нельзя купаться – русалки могут утопить.
Нельзя тяжело работать на Троицу.
В понедельник после Троицы — в Духов день — наши предки почитали землю как именинницу, поэтому “тревожить” ее, например, работать в поле, не разрешалось.
Нельзя думать о плохом.
Не рекомендуется на Троицу ходить на кладбище, поскольку для этого есть специальный день накануне праздника – Троицкая родительская суббота.
Что можно делать
В этот день обязательно следует посетить церковную службу.
На Троицу можно свататься. Считалось, если посвататься на Троицу и жениться на Покров (14 октября), то семейная жизнь будет долгой и счастливой.
В связи с Троицей украинцы будут отдыхать еще один дополнительный день – в понедельник, 8 июня.