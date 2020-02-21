Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, вначале нардепы намерены заслушать отчет “о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2019 году”. Докладывать по нему должен премьер-министр Алексей Гончарук.
Также нардепы хотят заслушать информацию Министерства здравоохранения о мерах, принимаемых в связи с распространением в мире китайского коронавируса.
В дальнейшем народные избранники продолжат рассмотрение правок к законопроекту о запуске рынка земли.
- Ранее Кабинет Министров презентовал отчет о своей работе в 2019 году в формате рейтинга “Топ-100 достижений”.