Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, вначале нардепы намерены заслушать отчет “о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2019 году”. Докладывать по нему должен премьер-министр Алексей Гончарук.

Также нардепы хотят заслушать информацию Министерства здравоохранения о мерах, принимаемых в связи с распространением в мире китайского коронавируса.

В дальнейшем народные избранники продолжат рассмотрение правок к законопроекту о запуске рынка земли.

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