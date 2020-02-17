Кабинет Министров презентовал отчет о своей работе в 2019 году в формате рейтинга "Топ-100 достижений".

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

В понедельник, 17 февраля, правительство Алексей Гончарука представило свой первый отчет о проделанной работе. Министр Кабмина Дмитрий Дубилет уверяет, что при подготовке отчета правительство старалось рассказывать только о конкретных шагах.

“Когда мы готовили этот отчет, мы пытались не записывать в достижения “принятие актов”, “проведение мероприятий” и др. Только то, что реально меняет положение вещей в нашей стране. Собственно, это продолжение принципа “человекоцентричности”, который мы заложили в нашей Программе деятельности правительства”, — пояснил министр.

Так на сайте Кабинета Министров был создан специальный раздел с отчетом, разбитый на множество подпунктов, связанных с конкретными министерствами. Ознакомиться с полным перечнем представленных достижений можно на сайте Кабинета министров. Вот некоторые из них:

Помимо этого, в Верховную Раду был подан детальный отчет на 309 страниц. Ознакомиться с ним можно на сайте парламента (часть 1, часть 2).