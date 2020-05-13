Об этом сообщает пресс-служба Парламента.

“В связи с требованием 156 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 регламента Верховной рады Украины: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва 13 мая 2020 года сразу после завершения внеочередного пленарного заседания”, – говорится в распоряжении.

В частности, во время заседания планируется рассмотреть вопрос о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).