Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Возобновляется движение городских электропоездов по направлениям “Станция Троещина – станция Троещина-2 – станция Почайная” и в обратном направлении: “Станция Почайна – станция Троещина-2 – станция Троещина”.
Поезда будут курсировать в часы “пик”, а также по субботам и воскресеньям.
О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электричек будет сообщено дополнительно.
С графиком движения можно ознакомиться по ссылке.
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