Сегодня, 8 июня, городская электричка Киева возобновляет свою работу.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Возобновляется движение городских электропоездов по направлениям “Станция Троещина – станция Троещина-2 – станция Почайная” и в обратном направлении: “Станция Почайна – станция Троещина-2 – станция Троещина”.

Поезда будут курсировать в часы “пик”, а также по субботам и воскресеньям.

О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электричек будет сообщено дополнительно.

С графиком движения можно ознакомиться по ссылке.