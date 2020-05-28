Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

“Укрзализныця” технически готова начать пассажирское сообщение. До запуска с 1 июня готовы 42 поезда, их количество может быть увеличено”, – написал министр.

По его словам, когда и какие рейсы могут открыться, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановление сообщения.

“На сегодня есть решение областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей не позволили восстановления движения. Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей позволили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая “, – добавил Криклий.

Также он отметил, что с 1 июня продажа проездных документов может осуществляться сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.