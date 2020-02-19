Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Крыму и юго-восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в южных, восточных и центральных областях местами туман.
В восточной части и в Карпатах ночью на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от +3 °C до -2 °C, днем +4-9 °C, на юге страны до +12 °C.
В Карпатах местами небольшой мокрый снег, температура ночью -1-6 °C, днем от -3 °C до +2 °C.
- Из-за глобального потепления украинцы будут чаще наблюдать тропические ночи летом, а каждая вторая зима будет сухой и теплой. Об этом в интервью #Буквам рассказала руководитель Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.