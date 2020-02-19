Сегодня, 19 февраля, практически по всей территории Украины ожидается ясная погода, температура до +12 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Крыму и юго-восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в южных, восточных и центральных областях местами туман.

В восточной части и в Карпатах ночью на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от +3 °C до -2 °C, днем +4-9 °C, на юге страны до +12 °C.

В Карпатах местами небольшой мокрый снег, температура ночью -1-6 °C, днем от -3 °C до +2 °C.