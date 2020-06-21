Сегодня, 21 июня, в Украине отмечают День отца. Праздник стал официальным с 8 мая 2019 года, когда Кабинет Министров одобрил Указ Президента "О Дне отца".

Об этом рассказывают #Буквы.

День отца имеет переходящую дату празднования – его отмечают в третье воскресенье июня.

В связи с праздником компания Google создала интерактивный дудл, в котором можно создать открытку для папы и отправить ему.

В третье воскресенье июня День отца отмечают в таких странах: Аргентина, Великобритания, Канада, Индия, Мексика, Нидерланды, Словакия, Турция, Швейцария, Япония и Южная Африка.

Более 30 стран чествуют отцов именно в третье воскресенье июня. В некоторых странах дата иная – в Грузии 3 октября, в Италии, Португалии и Испании 19 марта, однако праздник есть во многих государствах.

В этот день во многих странах принято прикалывать к одежде розы. Красные – если отец жив, белые – если он умер. Также принято устраивать семейные торжества, пикники на природе, отцам дарят подарки.