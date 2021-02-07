Об этом сообщает телеканал CNN.

Прокуратура немецкого города Итцехо не назвала имя женщины, но в своем заявлении сообщила, что они обвиняют ее в “пособничестве убийству в более чем 10 000 человек”.

Женщина, которая на момент совершения предполагаемых преступлений была несовершеннолетней, “обвиняется в том, что она помогала в систематических убийствах еврейских заключенных, польских партизан и советских российских военнопленных в качестве стенографистки и секретаря командира лагеря” в период с июня 1943 года по апрель 1945 года.

Ей предстоит предстать перед судом по делам несовершеннолетних, потому что на момент службы в Штуттгофе ей было меньше 18 лет.

Около 65 000 человек были убиты во время Холокоста в концентрационном лагере Штуттгоф, недалеко от польского города, который сейчас называется Гданьск.

По данным Центрального управления по расследованию нацистских преступлений, немецкая прокуратура расследует еще 13 дел, связанных с концентрационными лагерями Бухенвальд, Заксенхаузен, Маутхаузен и Штуттгоф.

Штуттгоф, основанный нацистами в 1939 году, содержал в общей сложности 115 000 заключенных, более половины из которых умерли там. Около 22000 человек были переведены из Штуттгофа в другие нацистские лагеря.