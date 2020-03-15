Об этом в Instagram сообщил актер Орландо Блум, который играет в проекте одну из главных ролей. сообщает Vanity Fair.
“Мы едем домой на карантин. Мы возвращаемся домой в Штаты, по крайней мере, я возвращаюсь домой в Штаты. Кажется, это действительно сумасшествие, на самом деле все это корона, но поступай правильно и будь в безопасности. Через несколько недель мы победим этого плохого парня”, – написал актер.
Он пояснил, что никто из режиссера не чувствовал себя больным, но это было сделано в качестве меры предосторожности.
Когда возобновятся съемки пока неизвестно.
Шоу Amazon рассказывает о мире, где живут мифические существа, которые покинули свою страну из-за войны. В центре сюжета – фея-беженка и детектив, расследующий жестокие серийные убийства.
- Американская певица Кэти Перри ждет ребенка от своего жениха – британского актера Орландо Блума.