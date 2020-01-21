Во вторник , 21 января, в Сенате США начались слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Трансляцию заседания ведут ряд американских СМИ, в том числе — телеканал CBS News и Washington Post.

Во время сегодняшнего заседания Сенату предстоит принять резолюцию, устанавливающую порядок и правила проведения слушаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Как будут проходить судебные процессы в Сенате, решают два человека: Митч Макконнелл, лидер Сената от республиканцев, и его коллега-демократ Чак Шумер.

Макконнелл хочет быстрого судебного разбирательства и оправдания для Трампа – он предложил дать каждой стороне 24 часа в течение двух дней для вступительных заявлений. И он хочет, чтобы было проведено голосование о том, следует ли вообще принимать какие-либо доказательства против Трампа.

Шумер уверен, что Макконнелл пытается препятствовать обнародованию каких-либо доказательств.

По информации телеканала CNN, Сенат собирается принять резолюцию лидера большинства Митча Макконнелла с рядом правок, предложенных Чаком Шумером.

Таким образом, в ходе сегодняшнего заседания Макконнелл представит свою резолюцию. После этого будет двухчасовое обсуждение резолюции. Затем Шумер сможет предложить поправки к тексту резолюции, каждая из которых будет выноситься на обсуждение и голосование. Только после этого Сенат сможет проголосовать за основной текст резолюции.

“Продолжительность сегодняшнего дня будет продиктована количеством поправок, предложенных Шумером. В то время как его команда не знает, сколько это будет, Шумер сказал, что у него есть “ряд поправок”, — отметили журналисты CNN.