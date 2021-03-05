Американские сенаторы перешли к следующему шагу на пути к принятию масштабного "Плана по спасению Америки" - пакета экономической помощи на сумму 1,9 трлн долларов.

Об этом сообщает CNBC.

Решение было принято накануне, 4 марта. Оно предполагает, что сенаторы могут перейти к этапу дебатов по поводу изменений, которые будут внесены в инициированный президентом Джо Байденом пакет экономической помощи на сумму 1,9 трлн долларов.

Основной темой дебатов будет направление дополнительной финансовой помощи менее крупным штатам. Это инициатива Демократической партии.

Предполагается, что дебаты будут длительными, так как демократам нужны гарантии того, что в итоге прений законопроект поддержат все 50 сенаторов партии. Чтобы внести законопроект в пакет экономической помощи, им также потребуется поддержка со стороны вице-президента Камалы Харрис, иначе первенство останется на стороне Республиканской партии. Чтобы получить все голоса, сенаторы, представители менее крупных штатов, будут пытаться добиться привилегий конкретно для своих избирателей.

Чтобы затянуть процесс, республиканец Рон Джонсон потребовал, чтобы текст законопроекта был заслушан целиком. Это предусмотрено процедурой. Теперь сенаторы будут слушать чтение 628 страниц в течение около 10 часов. После этого стартуют 20-часовые дебаты и длительное голосование.