Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что на следующей неделе в Сенат передадут статьи об импичменте президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Politico.

Соответствующее письмо Пелоси адресовала демократам. Она сообщила, что попросила главу юридического комитета Сената Джерольда Надлера быть готовым вынести на обсуждение резолюцию о передаче статей в Сенат. Это планировалось сделать в пятницу, 10 января.

“Я попросила председателя судебного комитета Джерольда Надлера быть готовым передать на следующей неделе резолюцию о назначении управляющих и передаче статей об импичменте в Сенат”, – отметила Пелоси.

Пелоси добавила, что во вторник пройдет обсуждение и будет определено, как действовать дальше.

В то же время лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что Сенат может начать процесс судебного разбирательства вскоре после получения статей, то есть уже на следующей неделе. Он отметил, что доволен тем, что “все закончилось”.

25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования для запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для этого стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что Трамп оказывал давление на украинского президента с целью расследования дела Джо Байдена.

Спикер палаты утверждает, что действия Трампа подорвали национальную безопасность и защиту осведомителей.

Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.