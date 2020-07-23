Сенат США утвердил бюджет национальной обороны на следующий финансовый год, который предусматривает ограничительные меры против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Об этом сообщается на сайте Конгресса США.

Проект одобрили 86 сенаторов.

Общий объем бюджета составляет $740,5 млрд. В документе, в частности, предусматривается расширение существующих ограничительных мер против газопроводов “Северный поток – 2” и “Турецкий поток”. В документе предусматривается введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, способствующих аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.

21 июля Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – приняла свою версию проекта бюджета министерства обороны на 2021-й финансовый год. Перед этим 20 июля члены Палаты представителей единогласно одобрили поправку к бюджету Пентагона, которая предусматривает санкции против компаний, связанных со строительством газопровода “Северный поток – 2”.

Перед передачей на подпись президенту США Дональду Трампу версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, должны быть согласованы.