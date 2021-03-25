Сенат США одобрил назначение Рэйчел Левин на должность помощника министра здравоохранения США. Она стала первой женщиной-трансгендером на высокой должности в федеральном правительстве.

Об этом сообщает CNN.

Наряду с демократами Левин поддерживали умеренные республиканцы Сьюзен Коллинз из штата Мэн и Лиза Мурковски из штата Аляска.

Левин, которая по образованию педиатр, ранее возглавляла департамент министерства здравоохранения Пенсильвании и была генеральным врачом штата.

После своего назначения Левин сказала, что гордится проделанной ею работой по борьбе с пандемией коронавируса и опиоидной эпидемией, борьбе с такими заболеваниями, как ВИЧ, профилактикой болезней с помощью детской иммунизации и повышением осведомленности о проблемах ЛГБТК.

“Утверждение Рэйчел Левин представляет собой еще одну важную веху для американского ЛГБТ-сообщества. Поскольку американцы-трансгендеры страдают от жестокого обращения, бездомности и депрессии чаще, чем почти любая другая группа, важно иметь таких национальных деятелей, как доктор Левин, которые, будучи в центре внимания общественности и помогут разрушить барьеры невежества и страха”, – отметил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.