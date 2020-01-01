Об этом Сенцов написал в Facebook.

“В следующем году я хочу Украине и ее гражданам не только возвращение заключенных, но и самого главного. Того, без чего невозможно непоявление новых пленных. Того, без чего невозможно непоявление новых погибших. Того, без чего невозможно возвращение наших территорий и наступления настоящего мира. Я желаю всем нам одного – победы! Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее мы не будем иметь свою страну”, – написал он.

А еще Олег Сенцов ответил Зеленскому, что ему не безразлично, как называются улицы в его городе: “Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина”. И опубликовал фотографию Степана Бандеры. Напомним, что сегодня, 1 января, отмечается 111-я годовщина со дня его рождения.