Видеообращение опубликовано Офисом Президента Украины.

В своем 13-минутном новогоднем видео поздравлении Зеленский заявил, что не намерен говорить о привычных вещах, которые обычно звучат в праздничных роликах Главы государства. Основным посылом поздравления украинского лидера стало то, что различия между гражданами Украины — идеологические, политические, религиозные, культурные и другие — не должны становиться причиной конфликтов и разногласий между нами.

“Это украинцы. Такие как есть. Не идеальные и не святые. Потому что просто люди. Живые. Со своими недостатками и “тараканами”. Но в нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец. Нет строки “патриот”, “малоросс”, “ватник” или “бандеровец”. Там написано: “Гражданин Украины”, у которого есть права и обязанности. Мы с вами очень разные. Так кто же мы? 73%, которые выбрали президента. 25%, которые его не воспринимают. Или те, кто не ходил на выборы? Те, кто отмечает Рождество 25 декабря? Или те, кто седьмого января? Кто знаком 100 лет? Или те, кто встретился в 2014-ом? Те, кто сделали самый большой в мире самолет, и кто ставит заглушку вместо ремня безопасности? Читаем Жадана или слушаем Марув? Смотрим “Иронию судьбы” или “Один дома”… Те, кто празднует 8 Марта? Или наоборот считает его пережитком “совка”? Идем в воскресенье в церковь или ничего не делаем в субботу? … Все это и есть мы”, – заявил Зеленский.

Он отметил, что в Новом году нам нужно быть единой страной каждый день.

“В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково – это успешная и процветающая страна, где нет войны, страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен. Если мы видим будущее одинаково, это должно нас объединить. Дорогие украинцы! В новом 2020 году я желаю всем нам уважать друг друга, быть здоровыми, иметь достаток и много поводов улыбаться. Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, не переесть и, конечно, легкого и приятного головокружения на утро. Мира всем нам. Давайте помнить, что любить Украину – значит любить всех украинцев, в каком бы уголке нашей страны они бы не родились”, – заявил Президент Украины.

Стоит отметить, что в своем поздравлении Зеленский не вспомнил про аннексию Крыма, агрессию России и военных на Донбассе.