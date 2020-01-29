Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Я считаю, что не надо оправдываться, если считаешь себя правым. Я никогда этого не делал и не собираюсь этим заниматься. И когда информационные помойки пытаются кидать в тебя грязью и кричать, что ты продался Ахметову/Пинчуку/Соросу/Путину/масонам и мормонам – это говорит лишь о том, что ты на правильном пути и кому-то начал мешать”, – отметил Сенцов.

Также он заявил, что не планирует “идти в политику”, либо же создавать политическую партию.

“Я буду делать то, что делаю на пользу Украине, и говорить то, что думаю. На моей любимой футболке есть такая надпись: «BORN FREE» (рожден свободным). Именно таким я стараюсь оставаться и никому не удастся меня ни купить, ни запугать”, – написал он.

При этом Сенцов опубликовал фотографию в описанной футболке.