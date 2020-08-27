Об этом Бабкин написал в Facebook.

Бабкин рассказал, что сначала симптомы появились у его жены. Сам он при этом чувствовал себя хорошо.

“Врач взял ПЦР-тест у Снежки и за компанию у меня. Хотя, повторюсь, что у меня даже намёка на недуг не было. На следующий день Снежа проснулась от жуткой “ломки тела”. Оно все очень болело, температура была 37. Пропало обоняние, хотя нос забит не был. И ещё сильное жжение в области позвоночника, в грудном отделе”, – написал певец.