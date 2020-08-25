Об этом сообщила пресс-служба “95 квартала”.
Так, съемки новых выпусков “Вечернего квартала” прошли без Кравец.
“За несколько дней до съемок анализ нашей Елены, к сожалению, показал положительный результат на COVID-19, так что в ближайшие эфирах ее не будет. Печально, но такие наши реалии – никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех других актеров и членов съемочной группы результаты тестов – отрицательные”, – отметил актер студии Евгений Кошевой.
- Ранее стало известно, что Елена Зеленская подхватила коронавирус. Она находилась на самоизоляции. 16 июня в Офисе президента сообщили, что первая леди госпитализирована в одну из больниц Киева с диагнозом “внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести”.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его 7-летний сын Кирилл переболел в июне коронавирусом.