Об этом сообщила пресс-служба “95 квартала”.

Так, съемки новых выпусков “Вечернего квартала” прошли без Кравец.

“За несколько дней до съемок анализ нашей Елены, к сожалению, показал положительный результат на COVID-19, так что в ближайшие эфирах ее не будет. Печально, но такие наши реалии – никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех других актеров и членов съемочной группы результаты тестов – отрицательные”, – отметил актер студии Евгений Кошевой.