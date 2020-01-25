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Сервис Google Dataset Search вышел из беты

Сервис Google Dataset Search официально вышел из бета-версии.

Суббота, 25 января 2020, 16:00

Об этом сообщила пресс-служба Google.

Отмечается, что в поиск по массивам данных добавили новые функции. Теперь пользователь может фильтровать результаты по типу набора данных (например, таблицы, изображения, текст), или по цене поставщиков.

Кроме того, продукт теперь доступен для мобильных устройств.

В то же время, любой, кто публикует данные, может сделать свои наборы данных обнаруживаемыми в поиске, используя открытый стандарт (schema.org) для описания свойств своего набора данных на своей собственной веб-странице.

Фото: blog.google

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Теги: бетаверсия, Google

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