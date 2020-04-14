В Южной Кореи установили, что Северная Корея проводит военные учения с выпуском ракет малой дальности "земля-воздух".

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Военные учения прошли в связи с национальным праздником в Северной Кореи по поводу Дня рождения основателя страны и деда нынешнего лидера Ким Чен Ына – Ким Ир Сена.

Сообщается, что из восточного побережья, вблизи города Манчон было выпущено две противокорабельные ракеты. Информацию об этом подтвердили в Объединённом штабе Южной Кореи. Сейчас южнокорейские чиновники анализируют испытания совместно с американской разведкой.

“Отмечается увеличение активности военно-воздушных сил. Мы считаем, что таким образом пытаются компенсировать отсутствие зимних учений… И они (Северная Корея – ред.) обычно проводят военные мероприятия около дня рождения 15 апреля (Ким Ир Сена – ред.)”, – отметили в штабе.

Кроме того, в воскресенье северокорейские государственные СМИ сообщили, что лидер Ким Чен Ын посетил авиабазу и наблюдал за учениями, с использованием истребителей и штурмовиков.