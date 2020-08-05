Донецкий "Шахтер" победил немецкий "Вольфсбург" со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Об этом сообщает издание Xsport.ua.

Матч прошел на НСК “Олимпийский” в Киеве без зрителей.

До голов команды остались вдесятером – на 67 минуте арбитр удалил защитника “Шахтера” давить Хочолаву, а через три минуты – защитника немецкой команды Джона Брукса.

Уже в конце встречи – на 89, 91 и 93 минутах “горняки” забили три гола в ворота соперника.

По итогам двух матчей “Шахтер” победил со счетом 5: 1 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы, то есть в восьмерку лучших команд турнира.

Соперник украинского клуба по 1/4 финала определится в четверг по итогам матча швейцарского “Базеля” и немецкого “Айнтрахта”. Первая встреча между командами завершилась победой швейцарцев со счетом 3: 0.

“Шахтер” – “Вольфсбург” 3: 0 (общий счет 5: 1)

Голы: Мораес, 89, 90+3, Соломон, 90+2.

“Шахтер”: Пятов, Додо, Кривцов, Хочолава (до 68 мин.), Матвиенко, Степаненко, Маркос Антонио (Коваленко, 74), Алан Патрик, Марлос (Соломон, 77), Тайсон, Жуниор Мораес

“Вольфсбург”: Кастельс, Понграчич, Брукс (до 70 мин.), Тиссеран, Руссийон, Шлагер, Арнольд, Брекало (Гилавоги, 75), Вегорст, Гинчек (Мармош, 61), Виктор.

Предупреждения: Кривцов, 60, Брукс 57 мин, 70 мин., Шлагер 71 мин.

Удаления: Хочолава, 68, Брукс 70 мин.