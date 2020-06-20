В субботу, 20 июня, донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу, обыграв в Киеве "Александрию" со счетом 3:2.

Об этом сообщает издание Хsport.

Матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги проходил на НСК “Олимпийский” в Киеве без зрителей (из-за карантина).

Тайсон с пенальти открыл счет уже на 13-й минуте матча. Он отпраздновал гол, опустившись на одно колено и подняв руку вверх в знак солидарности с жертвами расизма.

В начале второго тайма “Александрия” перевернула игру: Евгений Банада на 47 минуте сравнял счет, а через две минуты 11-метровый в ворота “горняков” реализовал Максим Третьяков.

Но игроки “Шахтера” рук не опустили. На поле вышел бразильский полузащитник Тете, который сначала сравнял счет, а под конец матча после паса Евгения Коноплянки сделал дубль, принеся команде победу.

Таким образом, “Шахтер” с 71 набранным очком стал недосягаемым для киевского “Динамо” (52 очка) и других команд.

Эта победа в чемпионате стала для “Шахтера” четвертой подряд и 13-й за годы независимой Украины.

⚒ Ч Е М П И О Н Ы 🧡 У К Р А И Н Ы 🇺🇦 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #ШахтерЧемпион pic.twitter.com/v3wlHa3Ufb — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 20, 2020

Чемпионат Украины. 27-й тур:

“Шахтер” – “Александрия” 3:2

Голы: Тайсон, 13 (пен.), Тете, 60, 78 – Банада, 48, Третьяков, 51 (пен.)

“Шахтер”: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Додо, Сиприано (Коноплянка, 77), Марлос (Коваленко, 86), Тайсон, Маркос Антонио, Степаненко (Тете, 57), Алан Патрик (Хочолава, 85), Мораес.

“Александрия”: Билык, Пашаев, Дубра, Мирошниченко (Вантух, 64), Шендрик, Банада, Лучкевич (Задерака, 46), Третьяков, Гречишкин (Довгий, 22), Ковалец (Грицук, 80), Ситало (Шастал, 46).