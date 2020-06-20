Об этом сообщает издание Хsport.
Матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги проходил на НСК “Олимпийский” в Киеве без зрителей (из-за карантина).
Тайсон с пенальти открыл счет уже на 13-й минуте матча. Он отпраздновал гол, опустившись на одно колено и подняв руку вверх в знак солидарности с жертвами расизма.
В начале второго тайма “Александрия” перевернула игру: Евгений Банада на 47 минуте сравнял счет, а через две минуты 11-метровый в ворота “горняков” реализовал Максим Третьяков.
Но игроки “Шахтера” рук не опустили. На поле вышел бразильский полузащитник Тете, который сначала сравнял счет, а под конец матча после паса Евгения Коноплянки сделал дубль, принеся команде победу.
Таким образом, “Шахтер” с 71 набранным очком стал недосягаемым для киевского “Динамо” (52 очка) и других команд.
Эта победа в чемпионате стала для “Шахтера” четвертой подряд и 13-й за годы независимой Украины.
⚒ Ч Е М П И О Н Ы 🧡 У К Р А И Н Ы 🇺🇦
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #ШахтерЧемпион pic.twitter.com/v3wlHa3Ufb
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 20, 2020
🔥 МЫ – ЧЕМПИОНЫ УКРАИНЫ! 🏆 #ШАХТЕРЧЕМПИОН ⚒
👏🏻 Поздравляем всех болельщиков! Где бы вы ни были, мы чувствуем вашу поддержку! 🏅#Champions #Чемпіони #Чемпионы #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #PremierLeague pic.twitter.com/Y17JVz6HQA
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 20, 2020
Чемпионат Украины. 27-й тур:
“Шахтер” – “Александрия” 3:2
Голы: Тайсон, 13 (пен.), Тете, 60, 78 – Банада, 48, Третьяков, 51 (пен.)
“Шахтер”: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Додо, Сиприано (Коноплянка, 77), Марлос (Коваленко, 86), Тайсон, Маркос Антонио, Степаненко (Тете, 57), Алан Патрик (Хочолава, 85), Мораес.
“Александрия”: Билык, Пашаев, Дубра, Мирошниченко (Вантух, 64), Шендрик, Банада, Лучкевич (Задерака, 46), Третьяков, Гречишкин (Довгий, 22), Ковалец (Грицук, 80), Ситало (Шастал, 46).
- 31 мая донецкий “Шахтер” со счетом 3:1 обыграл киевское “Динамо” в матче украинской Премьер-лиги.