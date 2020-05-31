Об этом сообщает издание Xsport.
В воскресенье, 31 мая, на киевском стадионе НСК “Олимпийский” при пустых трибунах прошел футбольный матч между донецким “Шахтером” и киевским “Динамо”.
Фото: shakhtar.com
В матче 24-го тура счет открыл Виталий Буяльский на 38-й минуте. Первый гол еще на 19-й минуте забил Сергей Сидорчук, но главный арбитр матча Екатерина Монзуль отменила гол после просмотра видеоповтора. Это первое использование системы VAR в матче между “Шахтером” и “Динамо”.
“Шахтер” быстро отыгрался — на 39-й минуте счет сравнял Марлос, который уже на 67-й минуте оформил дубль.
Закрепил лидерство горняков в матче Маркос на 74-й минуте.
Таким образом, дончане подтвердили лидерство в чемпионате и набрали в сумме 62 очка. “Динамо” — на четвертой позиции с 46 очками, уступая также “Заре” и “Десне” по дополнительным показателям, имея равное количество очков.
“Шахтер” сыграет с “Десной” 6 июня, а “Динамо” встретится с “Александрией” 7 июня.
- Накануне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что Министерство охраны здоровья разрешило возобновить чемпионат уже 30 мая.