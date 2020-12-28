Предновогодняя суета - дело приятное, но в то же время и хлопотное. Чего только стоит выбрать подарки родным, особенно, когда не знаешь, что подарить.

#Буквы собрали несколько идей специально для такого случая.

Смарт часы

Отличный вариант подарка для заядлого ЗОЖника. Ценовой диапазон тут огромен, начиная с 500 грн. Но здесь следует учесть функции часов, например, не все поддерживают GPS или телефонные звонки.

Стильный гаджет измеряет пульс, отслеживает количество кислорода в крови, считает шаги, следит за качеством сна и много другое. Есть часы, с которыми можно плавать.

Беспроводные наушники

Еще один гаджет, который подойдет как спортсменам на тренировках, так и просто во время прогулок по городу.

Например, во время бега или прогулки провода наушников не будут мешать или путаться. Они не отвлекают, можно быстро отвечать на важные звонки. Также есть наушники, в которых можно плавать.

Теплые вязанные вещи

Очень актуальный подарок зимой.

Мягкие вязанные рукавицы, шарфы, шапки, снуды с зимними или новогодними орнаментами – еще один вариант тематического новгоднего подарка.

Похвалиться теплым полом в своей квартире, к сожалению, могут не все. А чтобы ногам было комфортно и уютно можно подарить вязанные носки с причудливыми рисунками оленей, елочек или снеговиков.

Пижама

Мягкие уютные пижамы можно подарить даже целой семье.

Робот-пылесос

Отличный и полезный подарок на Новый год. С таким пылесосом рутинная уборка квартиры будет легче. Такому помощнику можно доверить очистку любых видов напольных покрытий – даже дорогие ковры. А еще робот-пылесос не такой громоздкий, как классические пылесосы.

Игровая консоль PlayStation и игры к ней

Наверное, это мечта любого заядлого игрока. Тем более относительно недавно вышла новая модель – PlayStation 5.

Молниеносная загрузка с высокоскоростным SSD, глубокое погружение с поддержкой тактильной обратной связи, 3D-Аудио и полностью новое поколение игр для PlayStation.

Посуда

Можно подарить столовый набор посуды в новогоднем или этнографическом стиле.

Тарелки, пиалы, вазы, сахарницы, чайник – красивый и полезные подарок на Новый год.

Новогодние и рождественские сладости

Конфетами и печеньем охотно лакомятся и дети, и взрослые.

Батончики с медом, конфеты с орехами, цукатами и ягодами, крафтовый шоколад с сыром, вином или виски – в Украине есть немало производителей оригинальных праздничных наборов.

Подарки детям

С выбором новогодних подарков для детей дело может обстоять намного проще. Дети еще задолго до Нового года начинают просить и рассказывать, что они бы хотели найти под елкой.

Это могут быть: самокат, гироскутер, велосипед, наушники, конструктор LEGO, шлем или очки виртуальной реальности, игрушки.

Фотосессия

Праздничная фотосессия – отличный подарок своим близким, если хотите подарить хорошее настроение и память на долгие годы.

На самом деле вариантов для подарков масса. Это могут быть и мастер-классы, техника для дома, новенький смартфон, полет на воздушном шаре, наборы косметики, подарочные сертификаты в СПА-салон и много другое. Все зависит от ваших возможностей и желания сделать близкому человеку приятно.