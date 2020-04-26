Об этом сообщил столичный ресторатор Валерий Созановский.

“Этот пост не о развитии ресторанного бизнеса в Украине, которым мы с коллегами отчаянно занимались много лет подряд. Он о банальном выживании. И даже последнее, как оказалось, сейчас под большим вопросом. Мы понимаем, что карантин – это вынужденная мера, но также пониманием, что однажды он закончится и тысячи людей выйдут из дома, но не выйдут на работу. Мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы сохранять рабочие места нашей команды и выплачивать им минимальные зарплаты, но с каждым днем – это превращается в испытание покруче Форт Боярда”, – говорится в сообщении.

Созановский отметил, что рестораторы просят “о малейшем шансе на выживание”.

“И этот шанс – открытие летних площадок в городе. Которые, конечно, будут максимально безопасны для посетителей”, – добавил он.

По словам ресторатора, для обеспечения безопасности гостей, достаточно ввести несколько простых правил:

– ограничить количество посетителей в заведение;

– ввести предварительную бронь;

– поставить дезинфекторы на входе;

– предоставить каждому официанту маски и перчатки;

– обеспечить расстояние между столами от 1,5 метров;

– соблюдать все санитарные нормы внутри заведения.

“Таким образом, поход в ресторан существенно поднимет настроение каждому украинцу, и будет более безопасным местом, чем любой супермаркет или магазин электроники, где часто бывают очереди, к слову. Конечно, это не поможет нам вернуться к первоначальной прибыли, но это поможет нам выжить, а значит, когда мы выйдем из сумрака, мы сможем платить налоги, что существенно улучшит экономическую ситуацию в нашей стране”, – резюмировал Созановский.

Основатель и владелец фермы “Устрицы Скифии” Андрей Пигулевский сообщил, что по его источникам, правительство планирует разрешить работу индустрии общественного питания после 20 июля нынешнего года.

“Мой личный источник после позавчерашнего совещания Кабмина обозначил даты, когда правительство собирается допустить работу индустрии общепита/развлечений. После 20 июля 2020!!! И это при существующей позитивной динамике распространения вируса. Источнику я доверяю. Даты предполагаемые, могут меняться. Но ориентир уже понятен. Правительство мало понимает про наш бизнес. Многие в тени. Ладно, в полутени. Им сложно посчитать, сколько людей занято, какой реальный эффект для экономики”, – написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, рестораторы также опубликовали публичное обращение к Кабинету Министров.

Отмечается, что в городах есть системные рестораны с большими и просторными летними площадками, имеющими спрос у граждан в теплую погоду.

“Запуск этих площадок позволит поддержать средний бизнес, улучшить занятость в городах, а это до 80 тыс. “оживших” рабочих мест, что даст эффект для экономики в сотни раз лучше любых налоговых льгот, о которых сегодня в теории рассуждают чиновники”, – подчеркивается в обращении.