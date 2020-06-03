Об этом он говорил сегодня на заседании Правительства, сообщает корреспондент #Букв.

Так, внутреннее авиасообщение будет запущенно 5 июня, международное – 15 июня.

Кроме того, с 5 июня ресторанам и кафе разрешат принимать посетителей внутри заведений.

“С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня зарубежное авиасообщение. Так же мы хотим, чтобы кафе и рестораны с 5 июня начали принимать посетителей внутри заведений. Конечно, все правила по дистанции, дезинфекции должны выполняться”, – сказал Шмыгаль.