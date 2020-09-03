Трудовой коллектив Криворожского Государственного университета экономики и технологий выразил недовольство тем, что Кабмин не рассмотрел вопрос о назначении пожизненной стипендии профессору Александру Зеленскому — отцу Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагал Правительству поддержать проект указа “О назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования”. В списке кандидатов на стипендии был отец главы государства.

Стоит отметить, что данный проект указа был снят с рассмотрения на вчерашнем заседании Правительства. С соответствующим предложением выступил Сергей Шкарлет.

Шмыгаль сообщил, что получил письмо от педагогов.

“Сегодня получил письмо-обращение от трудового коллектива Криворожского Государственного университета экономики и технологий. В своем письме педагоги выразили недовольство тем фактом, что Правительство на своем прошлом заседании не рассмотрело вопрос о представлении на назначение пожизненной государственной стипендии выдающемуся деятелю образования, доктору технических наук, профессору Александру Семеновичу Зеленскому. Как поясняется в письме, трудовой коллектив неоднократно вносил представление в честь Александра Семеновича Зеленского. Начиная с 2017 года, задолго до того, как президентом стал Владимир Зеленский. Поэтому преподаватели университета просят обеспечить объективную оценку заслуг А. С. Зеленского, исключительно исходя из личных достижений и достижений претендента”, – написал Шмыгаль.

Он пояснил, что проект о назначении пожизненных стипендий педагогам был отозван для дополнения списков претендентов.

“Из-за неожиданного медийного резонанса хочу прояснить позицию Правительства во избежание спекуляций: в среду, 2 сентября, проект о назначении пожизненных стипендий педагогам был отозван для дополнения списков претендентов. Призываем трудовые коллективы высших учебных заведений в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы Правительство приняло решение до 1 октября – дня работника образования. Правительство хочет, чтобы все выдающиеся деятели образования получили соответствующую награду от государства”, – подчеркнул премьер-министр.