Соответствующие указы №291 и №292 опубликованы на сайте главы государства.
“Назначить пожизненные государственные именные стипендии гражданам Украины, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность”, – говорится в первом указе. Там обнародован перечень из 15 человек, которые будут получать выплаты до конца жизни.
Другим указом Зеленский назначил пожизненные государственные стипендии 25 участникам боевых действий в период Второй мировой войны 1939-1945 годов.
- Рада одобрила повышение стипендий и ежегодной помощи детям-сиротам.