Президент Украины Владимир Зеленский назначил пожизненные государственные стипендии украинцам, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность и участникам боевых действий времен Второй мировой войны.

Соответствующие указы №291 и №292 опубликованы на сайте главы государства.

“Назначить пожизненные государственные именные стипендии гражданам Украины, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность”, – говорится в первом указе. Там обнародован перечень из 15 человек, которые будут получать выплаты до конца жизни.

Другим указом Зеленский назначил пожизненные государственные стипендии 25 участникам боевых действий в период Второй мировой войны 1939-1945 годов.