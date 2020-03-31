Такое заявление он сделал в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.
По словам Шмыгаля, сейчас разрабатываются несколько сценариев жизни украинцев во время пандемии коронавируса.
“Разработаны и просчитываются несколько сценариев. Сценарий, например, китайский – кратковременного, но очень жесткого ограничения. Сценарий более мягкий, но с очень жестким соблюдением санитарно-гигиенических требований: то есть масочный режим, определенные социальные дистанции и так далее. Все эти сценарии разрабатываются. И я уверен, что в течение нескольких дней мы будем представлять и говорить, как мы будем двигаться дальше”, – отметил премьер.
Шмыгаль подчеркнул, что Украина не может “позволить себе полгода не работать”.
“Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности два-три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать, а просто сидеть дома и смотреть телевизор”, – заявил он.
По словам Шмыгаля, вопрос о дальнейших экономических шагах Кабинета Министров будет стоять после Пасхальных праздников, с учетом динамики распространения коронавируса.
Премьер также заверил, что власть финансово поддержит граждан, которые остались без заработка.
“Действительно, из-за карантина мы много малого и среднего бизнеса вынуждены были остановить в Украине. Но мы поддержим этих людей как раз из этого фонда борьбы с коронавирусом. Это предусматривается”, – заявил он.
Комментируя экономические перспективы Украины в условиях пандемии, Шмыгаль спрогнозировал, что ВВП нашей страны к концу 2020 года может упасть на 4,8 %.
“При том оптимистическом прогнозе, который был составлен на начало года, когда мы не предусматривали эпидемии коронавируса, было плюс 3,7 (процентов роста, – ред.). Сейчас минус 4,8”, – заявил он.
(На видео – с 23:00)
- Ранее Кабинет Министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. Так, рост инфляции прогнозируется на уровне 2,9% (с 5,6% до 8,7%); курс гривны к доллару в среднем за год – 29,5.
- Также сообщалось, что новый макропрогноз утвержден с падением ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее.