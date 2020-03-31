Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Правительство рассматривает вариант возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса.

Такое заявление он сделал в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

По словам Шмыгаля, сейчас разрабатываются несколько сценариев жизни украинцев во время пандемии коронавируса.

“Разработаны и просчитываются несколько сценариев. Сценарий, например, китайский – кратковременного, но очень жесткого ограничения. Сценарий более мягкий, но с очень жестким соблюдением санитарно-гигиенических требований: то есть масочный режим, определенные социальные дистанции и так далее. Все эти сценарии разрабатываются. И я уверен, что в течение нескольких дней мы будем представлять и говорить, как мы будем двигаться дальше”, – отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина не может “позволить себе полгода не работать”.

“Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности два-три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать, а просто сидеть дома и смотреть телевизор”, – заявил он.

По словам Шмыгаля, вопрос о дальнейших экономических шагах Кабинета Министров будет стоять после Пасхальных праздников, с учетом динамики распространения коронавируса.

Премьер также заверил, что власть финансово поддержит граждан, которые остались без заработка.

“Действительно, из-за карантина мы много малого и среднего бизнеса вынуждены были остановить в Украине. Но мы поддержим этих людей как раз из этого фонда борьбы с коронавирусом. Это предусматривается”, – заявил он.

Комментируя экономические перспективы Украины в условиях пандемии, Шмыгаль спрогнозировал, что ВВП нашей страны к концу 2020 года может упасть на 4,8 %.

“При том оптимистическом прогнозе, который был составлен на начало года, когда мы не предусматривали эпидемии коронавируса, было плюс 3,7 (процентов роста, – ред.). Сейчас минус 4,8”, – заявил он.

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(На видео – с 23:00)