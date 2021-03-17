Шмыгаль объяснил необоснованный рост цен на продукты питания

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передают #Буквы.
“Как уже отмечалось, по некоторым группам товаров есть действительно обоснованный рост из-за сокращения предложения и сезонного фактора”, – сказал он.
По его словам, сейчас один из ключевых участников рынка заверил Правительство, что не планирует повышать цены на определенные категории пищевых продуктов и товаров первой необходимости.
Глава Кабмина подчеркнул, что считает это примером эффективного сотрудничества профильного министерства и представителей рынка.
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