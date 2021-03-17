Шмыгаль объяснил необоснованный рост цен на продукты питания

Кабинет министров Украины продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей по ценам, прежде всего на продукты питания и товары первой необходимости.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передают #Буквы.

“Как уже отмечалось, по некоторым группам товаров есть действительно обоснованный рост из-за сокращения предложения и сезонного фактора”, – сказал он.

По его словам, сейчас один из ключевых участников рынка заверил Правительство, что не планирует повышать цены на определенные категории пищевых продуктов и товаров первой необходимости.

Глава Кабмина подчеркнул, что считает это примером эффективного сотрудничества профильного министерства и представителей рынка.

В среду, 17 марта, Кабинет министров Украины согласовал досрочное прекращение полномочий главы правления акционерного общества “Укрзализныця” Владимира Жмака.