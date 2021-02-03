После поражения Дональда Трампа на выборах Шон Хэннити, телеведущий и консервативный обозреватель, работал на прямых эфирах, на своем вечернем шоу на Fox News, а также на ежедневных радиоэфирах.

Об этом пишет издание The Washington Post.

После инаугурации нового президента Хэннити перешел к следующему этапу – гневу. Он “набросился” на “слабого, хрупкого, когнитивно борющегося Байдена”. А совсем недавно продемонстрировал нечто близкое к депрессии.

“Мое сердце обеспокоено. Сейчас моя страна болит”, – сказал он своей коллеге по эфиру Лоре Ингрэм.

Поведение Хэннити – это окно в нынешнюю суматоху внутри Fox News, поскольку бывшая любимая телекомпания бывшего президента пытается найти свое место в пост-Трамповой реальности. Конец президентской кампании – это время для новостных компаний подвести итоги и пересмотреть свои стратегии.

Теперь, когда Трамп ведет войну с членами своей собственной партии и против самой Fox News, последняя пытается построить свое будущее. И это происходит на фоне кризиса идентичности, когда сеть, которая долгое время гордилась тем, что является королем кабельного телевидения, соскользнула с вершины.

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Во вторник Fox объявила, что закончила свой 19-й год подряд в качестве кабельной новостной сети №1.

Однако в январе Fox опубликовала ежемесячные рейтинги, согласно которым впервые за 20 лет канал отстал от обоих своих основных конкурентов – CNN и MSNBC. Даже в прайм-тайм у Хэннити, Ингрэм и Такера Карлсона была меньшая совокупная аудитория, чем у CNN.

В то время как аудитория CNN увеличилась на 128% от общего числа зрителей в прайм-тайм за месяц, а MSNBC – на 53%, у Fox рейтинг снизился на 13% по сравнению с годом ранее.

Представители Fox утверждают, что рейтинги сопоставимы с тем, что они видели после побед Барака Обамы в 2008 и 2012 годах. Тогда консервативные зрители временно отворачивались от новостей, которые им не нравились, только для того, чтобы подбодрить Fox.

Действительно, рейтинги Fox, похоже, немного восстанавливаются.

Но каким бы временным ни было снижение рейтингов это привлекло внимание семьи Руперта Мердока, которая контролирует материнскую компанию Fox News.

Топ-менеджмент Fox изучает все новостное подразделение сети. В то время как Мердок и его сын, исполнительный директор Fox Corp. Лахлан Мердок, недавно дали высшим руководителям больше времени для реализации своих планов, они сосредоточили свое внимание на президенте Fox News Джее Уоллесе. Старший Мердок постоянно дает указания, как вести себя с политической позицией Трампа, которая раскалывает Республиканскую партию.

Руперт Мердок также ранее заявил, что полностью доверяет Джею Уоллесу.

Также он поддержал недавнее увольнение редактора отдела политики Криса Стируолта. Причиной увольнения стало “неправильное руководство”, а также слишком ранние прогнозы, что Джо Байден выиграет Аризону. Это сильно разозлило Трампа и его союзников, что дало возможность более мелким правым каналам, таким как Newsmax и One America News, выслужиться перед президентом, поддерживая отрицание результатов выборов.

Fox также уволил Билла Сэммона, старшего вице-президента и главного редактора в Вашингтоне, который вместе со Стируолтом сидел за “столом принятия решений” статистиков и политологов, помогающих сети анализировать результаты выборов.

Мердоку-старшему особенно не понравилась манера поведения Стируолта в эфире, которую он счел слишком небрежной для обсуждения результатов выборов. Когда его спросили о необоснованных заявлениях кампании Трампа о мошенничестве, Стируолт ответил: “Судебные иски – это козни. Мы еще не видели никаких доказательств того, что что-то не так”.

Стируолта уважали в отделе новостей, но у него была слабая сторона внутри здания: его рейтинги. Fox, которая ежеминутно анализирует свои рейтинги, обнаружила, что количество зрителей снижалось или стабилизировалось во время выступлений Стируолта.

При этом продюсеры отмечали устойчивый рост рейтингов с каждым появлением Дэна Бонгино, бывшего агента секретной службы и кандидата в Конгресс, который является ярым сторонником Трампа. Стоит отметить, что Twitter недавно заблокировал ему доступ на полдня. Это случилось после того, как он опубликовал видео, на котором Трамп повторяет ложные заявления о фальсификации выборов.

В третьем квартале 2020 года рейтинги Fox были почти на 50 процентов выше, чем в предыдущем году, а Хэннити похвастался самым высоким рейтингом кабельного шоу со средней аудиторией в 4,35 миллиона зрителей.

С тех пор, как Билл О’Рейли покинул Fox News в апреле 2017 года из-за скандала, Хэннити надежно стал самым популярным ведущим канала; 2020 год стал его четвертым годом подряд в качестве ведущей личности кабельного телевидения.

Однако последние цифры показывают совсем другую историю как для Хэннити, так и для Fox. Например, Карлсон, который присоединился к прайм-тайму Fox в 2016 году, “побил” Хэннити по общему количеству зрителей за последние пять месяцев. Это говорит о том, что именно Карлсон может стать самой популярной фигурой на Fox.

В то время как Хэннити, который регулярно разговаривал по телефону с Трампом, был самым известным представителем Fox, который поддерживал Трампа в его президентстве, Карлсон считается более независимым. Хотя он, как говорят, близок к семье Мердока, особенно к его сыну – Лаклану.

В течение недели инаугурации Хэннити неоднократно говорил своим зрителям, что пытался “предупредить” Америку о политике Байдена, призывая нового президента отменить несколько указов Трампа в отношении иммиграции и окружающей среды.

Недавно он посетовал на то, что его книга “Живи свободным или умри: Америка (и мир) на грани”, которую он активно продвигал прошлым летом, не смогла убедить общественность оставаться с Трампом еще четыре года.

Но при этом он заявил, что не собирается сдаваться. Друзья и единомышленники уверены, что он выберется из паники и кризиса.

“У Шона очень хорошие возможности для того, чтобы сыграть серьезную роль в привлечении к ответственности администрации Байдена. Он будет безжалостен. Каждый день”, – сказал консервативный бывший корреспондент CNN Джеффри Лорд.

И руководители Fox будут следить за ним и его рейтингами каждую минуту.