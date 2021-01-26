45-ый президент США Дональд Трамп открыл в округе Палм-Бич, что в штате Флорида, "офис бывшего президента".

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что офис будет отвечать за управление перепиской, публичными заявлениями, выступлениями и официальной деятельностью Трампа в интересах Соединенных Штатов и продвигать повестку его администрации.

“Президент Трамп отныне и навечно будет защитником американского народа”, – говорится в документе.

Объявление об открытии офиса было сделано на фоне того, как члены Палаты представителей Конгресса США передали в Сенат резолюцию об импичменте Трампа. Статья обвинения в резолюции одна — “подстрекательство к восстанию”. Речь идет о событиях 6 января, когда толпа сторонников Трампа штурмовала Конгресс США.