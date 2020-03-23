Актер Арнольд Шварценеггер разместил видеоролик, в котором он пытается спокойно поесть, а его животные время от времени пытаются урвать кусок с тарелки.

Видео актер разместил на своей странице в Instagram.

“После домашней тренировки заправляемся с Виски и Лулу”, — подписал ролик Шварценеггер.

На кадрах актер ест из одной тарелки вместе с питомцами салат. Сначала он поделился листом салата с пони, после чего к столу подошла ослица, которую он также угостил.

Затем он поделился еще одним листом салата с пони, но тот успел и лизнуть тарелку актера.

“Это мое”, — обратился Шварценеггер к питомцу, смеясь и слегка отпихнув его рукой.