Швеция, в отличии от большинства стран мира, не стала закрывать школы из-за распространения коронавируса, но ввела несколько других ограничений. Эксперты в области здравоохранения считают это “огромным экспериментом“.

Об этом пишет Financial Times.

С того момента, как в понедельник вечером Великобритания ввела серьезные ограничительные меры, Швеция стала крупнейшей европейской страной с наименьшим количеством ограничений по распространению COVID-19.

Школы для детей в возрасте до 16 лет остаются открытыми, многие продолжают ходить на работу, а в столице страны – Стокгольме пригородные поезда и автобусы переполнены.

“Очевидно, что Швеция на данный момент выделяется“, – сказал бывший премьер-министр Карл Бильдт.

В то же время, власти Швеции запретили публичные собрания более 500 человек, закрыли университеты и высшие учебные заведения и рекомендовали работникам оставаться дома, если это возможно.

Местные СМИ были полны новостей о тысячах людей, собирающихся на шведских горнолыжных курортах. При этом, раньше вирус легко распространялся на горных курортах Австрии и Италии.

Глава шведского агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон, на прошлой неделе оправдывал подход Швеции, заявив, что страна “не может принимать драконовские методы, которые оказывают ограниченное влияние на эпидемию, но подрывают жизнь общества“.

Но он признал, что цифра в 90 000 для числа людей, которые ежегодно умирают в Швеции, “значительно возрастет“, если ее система здравоохранения будет перегружена.

На данный момент в Швеции было зарегистрировано чуть более 2000 случаев COVID-19 и 33 смертельных случая.

Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл утверждал, что школы должны оставаться открытыми для обеспечения ухода за детьми, отметив, что у молодых людей уровень заболеваемости намного ниже.

Но значительное количество шведских экспертов в области здравоохранения не согласны.

Эпидемиолог из Университета Умео Йоаким Роклов, сказал, что шведские власти подвергают огромному риску здоровье населения.

“Я не понимаю, почему Швеция так сильно отличается от других стран. Это огромный эксперимент. Мы понятия не имеем – может ли это сработать. Но это также может подействовать в неправильном направлении“, – сказал он.

Власти Швеции заявили, что они не придерживаются стратегии “стадного иммунитета“, чтобы общество могло создать иммунитет к коронавирусу.

Отмечается, что Швеция стремится замедлить распространение инфекций и не перегружать свою систему здравоохранения.

Бильдт добавил, что ситуация на улицах Стокгольма за последние недели “кардинально изменилась“, несмотря на отсутствие правовых ограничений, на улицу выходило гораздо меньше людей.

Однако Роклов считает, что существует большой риск того, что Швеции придется пойти на карантин, когда система здравоохранения войдет в кризис.

В то же время, левоцентристский премьер-министр Швеции Стефан Лофвен призвал всех принять участие в предотвращении распространения вируса, например, не посещать пожилых родственников и работать дома.

“В жизни есть несколько решающих моментов, когда вам приходится жертвовать не только ради себя, но и для того, чтобы взять на себя ответственность за окружающих вас людей, за других людей и за нашу страну. Этот момент сейчас. Этот день настал. И это долг каждого“, – сказал он.