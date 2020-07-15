Его исследование опубликовал портал Американской академии медицины за продление жизни.

В прошлом Штадлер возгоавлял Институт иммунологии в Университете Берна. Он проводит исследования в области аллергологии и аутоиммунитета, а также является автором прикладных исследований для производства рекомбинантных человеческих или искусственных антител и вакцин для терапии.

Он сторонник вакцинации и генной инженерии, не поддерживает альтернативную медицину.

Что касается коронавируса, ученый утверждает, что те, кого мы называем бессимптомными носителями, на самом деле имеют иммунитет к COVID-19. В его исследовании сказано, что не существует бессимптомных носителей коронавируса. Он сравнил так называемых бессимптомных носителей с детьми, у которых заболевание проходит в очень легкой форме.

“Следующей шуткой, которую разделяли некоторые вирусологи, было утверждение, что те, кто болеют без симптомов, все еще могут заражать других людей. У “здоровых” больных в горле было бы столько вируса, что обычного разговора между двумя людьми было бы достаточно, чтобы здоровый заразил другого здорового”, – заявил ученый.

По его словам, медики в разных уголках мира часто допускали ошибки, пытаясь найти надежный алгоритм лечения коронавируса. Это вызвано тем, что часто медики заявляют об уникальности коронавируса, но на самом деле, он очень схож с другими вирусами, которые распространятся в зависимости от сезона и мутируют в летний период.

“Опасность коронавируса состоит в отсутствии иммунитета к нему. Однако исследований, подтверждающих это, нет”, – считает он.

По его словам, все выводы, которые были сделаны о коронавирусе, не подтверждены научными фактами и аргументами.

“Это была не наука, а чистая спекуляция, основанная на интуиции, которую все повторили друг за другом”, — отметил Штадлер.

Он проиллюстрировал свое предположение тем, что новый коронавирус оказал меньшее влияние в тех районах Китая, где ранее произошли вспышки вируса SARS, вызывавшего атипичную пневмонию.

“Это явное доказательство, что наша иммунная система считает SARS и коронавирус по крайней мере частично похожими и что один вирус может защитить нас от другого”, — считает он.

Еще один пример. Ранее немецкие ученые проводили исследование, согласно которому у 34% жителей Берлина, не болевших коронавирусом, оказался приобретенный иммунитет, за который отвечают Т-клетки. Из этого следует, что эти клетки, находя у Sars-CoV-2 схожую структуру с возбудителями обычной простуды, борются с ним.

Ученый сделал акцент на сезонности заболевания, пояснив, что ранее ученые не верили в это, из-за чего и было составлен немало неверных, по факту, прогнозов.

“Когда первоначальные наихудшие сценарии нигде не сбылись, некоторые все еще цепляются за модели, предсказывающие вторую волну”, — указывает Штадлер.

Иммунолог уверен, что вирус уже исчез, но, как сезонное заболевание, может вернуться зимой.

“Сейчас вирус исчез. Возможно, он вернется зимой, но это будет не вторая волна, а сезонный характер. Тем молодым и здоровым людям, которые в настоящее время ходят с маской на лице, было бы лучше носить шлем, потому что риск того, что что-то упадет им на голову, больше, чем риск серьезно заразиться коронавирусом… А зимой люди, которые все равно заболеют, могут надеть свои маски, чтобы показать другим, чему они научились от этой пандемии”, — заявил Штадлер.