Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Офиса шведского правительства.
Однако есть и исключения. Так, запрет въезда не действует для граждан Австралии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и Уругвая.
Право на въезд также имеют граждане Великобритании, но при условии, что у них есть вид на жительство в Швеции. Это исключение будет действовать с 1 января, когда завершится переходный период выхода Великобритании из Евросоюза.
Отметим, что впервые Швеция ввела запрет на въезд 19 марта и продолжала его уже несколько раз.
- Власти Швеции заблокировали доступ к сетям 5G для местных компаний, использующих оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei и ZTE.