В четверг, 17 декабря, правительство Швеции продолжило ограничения на въезд в страну для граждан не из стран Европейского Союза, включая Украину. Запрет будет действовать до 31 марта 2021 года.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Офиса шведского правительства.

Однако есть и исключения. Так, запрет въезда не действует для граждан Австралии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и Уругвая.

Право на въезд также имеют граждане Великобритании, но при условии, что у них есть вид на жительство в Швеции. Это исключение будет действовать с 1 января, когда завершится переходный период выхода Великобритании из Евросоюза.

Отметим, что впервые Швеция ввела запрет на въезд 19 марта и продолжала его уже несколько раз.