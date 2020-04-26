Власти Сицилии в рамках стратегии по восстановлению туризма на острове после окончания пандемии коронавируса COVID-19 выпустят ваучеры, которые предоставят значительные скидки туристам.

Об этом пишет итальянское издание Palermo Today.

“Мы готовим 600 тысяч туристических ваучеров, которые мы выпустим на рынок и которые мы предоставим туристам, которые останутся на Сицилии минимум на 3 ночи. Мы будем закупать услуги во всех секторах туристической цепочки. Мы выделяем 50 миллионов, чтобы попытаться предоставить ликвидность компаниям. Мы знаем, что не решим проблему, но, безусловно, эти небольшие ресурсы поддержат отрасль”, – заявил региональный советник по туризму Манлио Мессина.

Он отметил, что ваучеры будут доступны, как только путешествия снова будут разрешены.

“Это может быть уже в июле-августе или в октябре. Детали будут предоставлены, когда финансовые вопросы будут утверждены”, – добавил советник.

В то же время, итальянский журнал Balarm уточняет, что ваучер можно будет приобрести за символическую цену 20 евро. Он позволит туристам получить услуги стоимостью 300 – 400 евро.

Например, купив ваучер, вы сможете воспользоваться бесплатной ночью в отеле (при условии, если проведете там минимум три ночи), получить билеты на поездку на автобусе или поезде, а также посетить музей или археологический район.