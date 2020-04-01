На первом этапе эпидемии главным рассадником коронавирусной инфекции в Израиле стали синагоги - по данным эпидемиологической службы Минздрава, там заразились 24% больных.

Об этом сообщает Іsraelinfo со ссилкой на Центр национальной информации о борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что в 47% ранних случаев израильтяне привезли инфекцию из-за границы, в 13% Минздрав не сумел определить источники заражения, 5% заразились от своих домашних.

Среди случаев внутренней передачи вируса в стране самым распространенным местом контакта были синагоги. В 19 синагогах заразились коронавирусом 59 израильтян. Один больной, появившийся в синагоге, заражал в среднем 3.11 человек, в самом тяжелом случае один инфицированный передал вирус 17-ти членам своей религиозной общины.

На втором месте среди рассадников инфекции оказались отели — там заразились 37 человек (15% от общего числа). В худшем из случаев один больной в отеле заразил пятерых, а среднее количество инфицированных из одного источника в гостиницах составило 2.64.

Третье место заняли рестораны. В 21 ресторане подцепили вирус 28 человек (12%), в худшем из случаев один больной заразил троих.

7% заболевших (18 человек) заразились коронавирусом в 14-ти супермаркетах, там один больной заражал в среднем 1.33 человек. В худшем из случаев от одного заразились трое.

17 человек заразились в других магазинах, из них 10 — в «Красном пирате», владелец которого привез вирус из Италии. В четырех других магазинах заразились 7 человек.

В ешивах (высшие религиозные учебные заведения, предназначенным для изучения Устного Закона, главным образом Талмуда – ред.) заразились 12 человек, в поликлиниках и больничных кассах — 11, в школах и других образовательных учреждениях — 8, в домах престарелых и яслях — по 7.

Пятеро заразились в банкетных залах, шестеро — в клубах, четверо — в подростковых организациях, трое — в тренажерных залах, двое — в миквах (которые, в отличие от остальных названных заведений, остаются открытыми).

Трое израильтян заразились 2 марта на избирательных участках, еще трое — на встречах (с больными). Один человек подхватил вирус в общественном сквере, один — в музее, один в поезде, один на рынке.