Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
“Кто завтра захочет под ручку романтично прогуляться до ближайшего магазина женских украшений или мужской спортивной одежды, может это сделать спокойно, не утруждая себя зонтами и не надвигая на глаза шапку. Потому что в большинстве областей Украины наконец ветер успокоится, ожидается южным, осадки маловероятны и даже можно будет увидеть солнце”, – говорится в сообщении.
При этом в западных областях вероятна облачность, пройдут мокрый снег и дождь.
Температура воздуха завтра днем будет колебаться в пределах +1 +6 градусов, на юге +5 +8, в Крыму до +10 градусов.
В Киеве 14-го февраля – ни дождя, ни снега не ожидается. Ветер южный, небольшой, максимум умеренный. Ночью прогнозируется до -2-4 градусов, а завтра днем потеплеет до +5 градусов.
15 февраля, на Сретение, погода особо не изменится, разве что на Севере будет облачно и появятся небольшие осадки.
- Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину идет потепление.