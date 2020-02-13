14 февраля, в День Святого Валентина, погода в большинстве областей Украины ожидается без осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

“Кто завтра захочет под ручку романтично прогуляться до ближайшего магазина женских украшений или мужской спортивной одежды, может это сделать спокойно, не утруждая себя зонтами и не надвигая на глаза шапку. Потому что в большинстве областей Украины наконец ветер успокоится, ожидается южным, осадки маловероятны и даже можно будет увидеть солнце”, – говорится в сообщении.

При этом в западных областях вероятна облачность, пройдут мокрый снег и дождь.

Температура воздуха завтра днем будет колебаться в пределах +1 +6 градусов, на юге +5 +8, в Крыму до +10 градусов.

В Киеве 14-го февраля – ни дождя, ни снега не ожидается. Ветер южный, небольшой, максимум умеренный. Ночью прогнозируется до -2-4 градусов, а завтра днем потеплеет до +5 градусов.

15 февраля, на Сретение, погода особо не изменится, разве что на Севере будет облачно и появятся небольшие осадки.