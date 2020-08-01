В августе средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 19-24 градусов тепла, что на несколько градусов выше средних многолетних значение.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики прогнозируют, что месячное количество осадков ожидается 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Обычно в августе температура воздуха составляет 17-20 градусов тепла, на юге и юго-востоке страны местами 21-23 градуса. В горных районах 11-16 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры водуха составляет 34-41 градусов, в Луганской области местами 42 градуса, в горных районах 26-33 градуса.

При этом, абсолютный минимум – 1-7 градусов тепла, на юге до 11 градусов тепла, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0-2 градусов мороза.