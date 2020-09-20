Сегодня, 20 сентября, боевики один раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что сегодня зафиксировано одно нарушение Минских договоренностей.

“Так, недалеко от населенного пункта Новоалександровка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. Выстрелы были неприцельные, поэтому огонь наши воины не открывали”, – говорится в сообщении.

В штабе также добавили, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.