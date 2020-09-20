Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Сообщается, что сегодня зафиксировано одно нарушение Минских договоренностей.
“Так, недалеко от населенного пункта Новоалександровка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. Выстрелы были неприцельные, поэтому огонь наши воины не открывали”, – говорится в сообщении.
В штабе также добавили, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
- Ранее сообщалось, что за последние сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили 37 новых случаев инфицирования COVID-19.