Об этом сообщили в пресс-службе ВОЗ.
“В настоящее время ВОЗ зарегистрировано почти 7 миллионов случаев COVID-19 и почти 400 тысяч случаев смерти. Хотя ситуация в Европе улучшается, во всем мире она ухудшается”, — сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время сегодняшнего брифинга.
Гебреисус проинформировал, что ежедневно в течение последних 10 дней фиксировалось более 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В воскресенье, 7 июня, зафиксировано наиболее количество — более 136 тысяч случаев.
“Почти 75% вчерашних случаев обнаружили в 10 странах, в основном в Северной и Южной Америке и Южной Азии. В большинстве стран африканского региона по-прежнему наблюдается рост числа случаев COVID-19. Мы также видим увеличение количества случаев COVID-19 в некоторых частях Восточной Европы и Центральной Азии”, — добавил гендиректор организации.
Самой большой угрозой, по мнению Гебреисуса, в настоящее время является “беспечность” людей.
- По состоянию на утро 8 июня число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире составляет 7 091 666 человек.
- В Украине уже 27 462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 797 летальных. За сутки зафиксировано 463 новых случая.
- Ранее в Министерстве охраны здоровья заявили, что рост случаев заражения коронавирусом COVID-19 связан с нарушением правил карантина.