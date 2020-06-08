Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ситуация с COVID-19 в Европе улучшается, в то же время во всем мире количество зараженных коронавирусом растет.

Об этом сообщили в пресс-службе ВОЗ.

“В настоящее время ВОЗ зарегистрировано почти 7 миллионов случаев COVID-19 и почти 400 тысяч случаев смерти. Хотя ситуация в Европе улучшается, во всем мире она ухудшается”, — сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время сегодняшнего брифинга.

Гебреисус проинформировал, что ежедневно в течение последних 10 дней фиксировалось более 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В воскресенье, 7 июня, зафиксировано наиболее количество — более 136 тысяч случаев.

“Почти 75% вчерашних случаев обнаружили в 10 странах, в основном в Северной и Южной Америке и Южной Азии. В большинстве стран африканского региона по-прежнему наблюдается рост числа случаев COVID-19. Мы также видим увеличение количества случаев COVID-19 в некоторых частях Восточной Европы и Центральной Азии”, — добавил гендиректор организации.

Самой большой угрозой, по мнению Гебреисуса, в настоящее время является “беспечность” людей.